Pacasmayo volvió a convertirse en el epicentro del running nacional con la realización de la 19.ª Maratón Pacasmayo 2026, una de las competencias más emblemáticas del calendario deportivo peruano. Cientos de corredores de distintas regiones del país afrontaron un circuito reconocido por su exigencia, caracterizado por pronunciadas pendientes, el viento del Pacífico y los imponentes paisajes de la costa liberteña.

Los participantes compitieron en las distancias de 42K, 21K, 10K y 5K, recorriendo escenarios emblemáticos de los distritos de Pacasmayo y Jequetepeque, como Boca del Río, el Cristo Redentor y el litoral pacasmayino, una ruta que se ha consolidado como una de las más desafiantes y atractivas del país.

GANADORES

En la prueba de 42K, Edwin Sánchez Céspedes se coronó campeón de la categoría masculina con un tiempo de 3:01:53, seguido por César Cueto Valderrama (3:04:42) y Roberto Tapia Cavero (3:19:01). En la categoría femenina, el primer lugar fue para Verónica Lozano Flores (3:57:10), seguida por Ingrid Coronado Bazán (4:08:11) y Lizett Vidal Rodríguez (5:16:48).

En los 21K, Ronald Sánchez Céspedes obtuvo la victoria en la categoría masculina con 1:20:42, mientras que Claudia Otiniano Otiniano se impuso en la categoría femenina con 1:47:48. Completaron los respectivos podios Jonathan Abad Aliaga 1:21:08 y Fabio Tafur Arroyo 1:22:27, así como Cecilia del Rocío Chanta Luis 1:56:20 y Belén Odelid Medina Barrenechea 1:58:51.

En la distancia de 10K, Magayani Maldonado Sánchez obtuvo el primer lugar en la categoría masculina con un tiempo de 37:32, seguido por Alfonso Sánchez Hernández (38:07) y Millian Gayoso Torres (40:06). En damas, la victoria fue para Milagros Ríos Revilla (51:45), seguida por Jahaira Díaz (54:35) y Milagros Saucedo Vigo (54:48).

En los 5K, Jean Carlos Ganoza Cruz ganó la categoría masculina con un registro de 17:30, escoltado por Víctor Tello Alburqueque (19:28) y Luis Ventura Gómez (20:44). En la categoría femenina, Leslie Pérez Salinas se quedó con el primer lugar al registrar 23:01, seguida por Shumara Cercado Paisig (24:33) y María Elena Díaz Revoredo (25:10).

La Maratón Pacasmayo volvió a demostrar su capacidad para impulsar el turismo deportivo y dinamizar la economía local, promoviendo la actividad comercial y de servicios durante el fin de semana de competencia y proyectando a Pacasmayo como un destino de referencia para eventos deportivos de alcance nacional.

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