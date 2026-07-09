El arquero de Bélgica, Thibaut Courtois, intentará dejar de lado cualquier vínculo sentimental con España cuando ambas selecciones se enfrenten este viernes 10 de julio, desde las 14:00 horas, en Los Ángeles, por los cuartos de final del Mundial 2026.

El guardameta, figura del Real Madrid, reconoció el cariño que siente por el país ibérico, aunque dejó claro que su prioridad será conducir a su selección hacia las semifinales.

“Es un partido contra mi segundo país. Mi hijo (Nico, que tiene la doble nacionalidad) animará a Bélgica, si no ya no entra en casa”, comentó entre risas Courtois, restándole dramatismo a un compromiso que definirá a uno de los cuatro mejores equipos del certamen. Bélgica llega a esta instancia tras golear 4-1 a Estados Unidos, mientras que España clasificó luego de vencer por 1-0 a Portugal de Cristiano Ronaldo.

El experimentado portero destacó que alcanzar los cuartos de final ya cumplió con las expectativas del plantel, aunque aseguró que el equipo buscará seguir avanzando. “Los cuartos era el objetivo. Todo lo que venga de más, ya es un plus”, señaló el arquero, quien además será el único futbolista del Real Madrid presente en este enfrentamiento entre belgas y españoles.

Courtois conoce bien a varias de las principales figuras de la selección española, entre ellas Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo y Mikel Oyarzabal, con quienes ha compartido numerosas competencias en el fútbol español. El encuentro también podría tener un significado especial para el guardameta, ya que una eventual eliminación de Bélgica pondría fin a su etapa defendiendo la camiseta de su selección nacional.