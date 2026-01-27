Desempolva los chimpunes. Luego de 20 años, Daniel Flores Tafur volverá al ruedo y defenderá los colores de C. D. Defensor Milagro F.C. en el campeonato de la Primera División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Huanchaco.

“Este año voy a jugar en Defensor Milagro y estoy de regreso luego de 20 años. Ya estoy entrenando y si Dios quiere mi debut será en el mes de febrero. El objetivo es ser protagonista y clasificar a la provincial del fútbol macho”, indicó Flores Tafur, quien labora en la Subgerencia de Educación, Deportes y Juventud de la Municipalidad Distrital de Huanchaco.

Si bien Flores no disputa un partido oficial de Copa Perú hace 20 años, siempre estuvo ligado al fútbol ya que se desempeñaba como árbitro en la región La Libertad. “No quiere decir que este fuera de forma, sino que siempre he estado en actividad, ya que estaba en el arbitraje. Así que tengo un mes para entrenar duro y regresar al campo, pero no como árbitro, sino como futbolista”, apuntó Flores, quien jugará con la “9” en la espalda.

De otro lado, el Estadio Municipal de Huanchaco está en mantenimiento y el gramado está listo para recibir la última semana el campeonato local. “El escenario está en buenas condiciones para el inicio de la liga de Huanchaco”, puntualizó Flores.