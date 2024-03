Deportivo El Rayo debutó en la Primera División de la Liga Distrital de Fútbol de Víctor Larco venciendo por 2 a 1 a Juventud La Encalada, en el Estadio de Vista Alegre.

Los dirigidos por los hermanos Claudio y Abat Jara Calderón se vieron sorprendidos cuando Juventud La Encalada aperturó el marcador. Luego, Jeferson Gomes puso el 1 a 1 para El Rayo. Ya en la segunda mitad, Kevin Sánchez se encargó de anotar el tanto del triunfo.

En otros resultados de la primera jornada: Bazalar FC. 0 a 0 Real Mónaco, Defensor Huamán 4 a 2 Cox Sur, Ares Fútbol Club 5 a 1 Sport Cocoliso y Estrella Azul 0 a 0 Juventud Independiente.

La tabla de posiciones marcha así:

En la segunda fecha se medirán: Bazalar FC. vs. Ares FC., Juventud Independiente vs. Defensor Huamán, Estrella Azul vs. Deportivo El Rayo, Real Mónaco vs. Juventud La Encalada y Cox Sur vs. Sport Cocoliso.