Imparable. Deportivo Llacuabamba derrotó 1-0 al Asociación Deportiva Agropecuaria (ADA) de Jaén, en el Estadio Municipal de Huamachuco, y quedó como líder solitario del Grupo 1 de la Fase Regional del torneo de la Liga 2 Caliente, tras jugarse la cuarta fecha.

A los dirigidos por el argentino Nicolás Chietino les costó llegar al pórtico del cuadro de Jaén, defendido por Emile Franco. En los primeros 45 minutos, a pesar de tener el control del juego, no pudieron romper la paridad.

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En la parte complementaria, sobre los 54’, el volante Jorge Agüero ejecutó un tiro libre. Dentro del área apareció Erick Rossi, quien se encargó de habilitar al goleador Maximiliano Zárate para que este defina de cabeza y anote el tanto de la victoria.

El “Turquesa” suma 9 puntos y se perfila como uno de los favoritos para ganar su serie y avanzar a la etapa final del campeonato de ascenso. En la próxima jornada, sumará de a tres sin jugar tras el retiro de Fútbol Club San Marcos.