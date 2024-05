La boxeadora Lucy Valdivia Bravo de la categoría 51 kg, quien ha representado al Perú y ganado numerosas medallas en diferentes campeonatos internacionales, se prepara para celebrar el ‘Día de la Madre’ al lado de su pequeña que acaba de cumplir su primer año el pasado 22 de abril.

Aunque ahora se encuentra alejada del ring, la deportista de 30 años sigue una estricta rutina de entrenamiento para volver a ponerse los guantes y seguir representando a nuestro país en el deporte que ama.

¿Cuáles son los tus logros más destacados representado a Perú?

Bueno, he sido subcampeona continental, bronce en los Juegos Odesur 2018, medalla de oro tres veces consecutivas en la Copa del Pacífico, que es un campeonato importante que se hace en Ecuador todos los años y reúne a los mejores atletas del continente. Y también, bueno, he clasificado para los Juegos Panamericanos y participado dos veces, en Toronto 2015 y el último en Lima 2019.

Lucy Valdivia Bravo en la Copa del Pacífico.

¿Cuándo iniciaste en el boxeo tu familia te apoyó?

Bueno, le dije a mi mamá que quería matricularme en una academia de boxeo y ella no quiso, pero como estaba de vacaciones (escolares) le dije que solo serían unos meses, pero no era así.

¿Por qué tu mamá no quiso?

Ella no quería porque me decía que no, te van a golpear, que tu cara, que tu nariz. O sea, tenía temor, pero poco a poco tenía resultados, y ahí fue cuando me apoyó, me decidió apoyar por completo y creo que si no hubiera sido por ella, nada hubiera sido posible.

Ahora que también eres mamá ¿Cómo haz logrado manejar el equilibrio entre ser madre y boxeadora profesional?

Bueno, tener una hija para mí fue un cambio total porque es un tiempo muy valioso que le dedicas, que dejas de hacer otras cosas porque ella ahora pasa a ser prioridad para mí. Trato de, en los momentos que tengo libre, poder entrenar me las ingenio. Y aparte de eso, también otras actividades, como mamá en mi casa, que el tiempo se hace corto, la verdad, pero cuando uno quiere hacer las cosas, buscar la forma.

Siendo el boxeo un deporte de contacto ¿Haz cambiado de alguna manera tu perspectiva sobre las peleas?

Sí, claro, porque sé que en este deporte prácticamente expones tu vida, con un golpe literal te pueden matar, algunas veces ha pasado por mi mente el retirarme, pero no. Creo que es más fuerte el querer volver a sentir esa adrenalina y estar en el ring. Es un sentimiento un poco extraño, pero me gusta.

Cuando regreses tu hija será tu mayor motivación para ganar

Sí, claro, sí. Todavía desde que, bueno, desde que he sido madre, no he podido subir de forma a un campeonato oficial, solo vengo ahora preparándome para poder retornar y realmente va a ser una experiencia también muy bonita la primera vez que pueda participar de forma oficial, ya teniendo a mi bebé y dedicarle mi triunfo, es una motivación.

Lucy Valdivia representado a Perú en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

¿Desde cuándo no has participado en una pelea oficial?

La última vez fue en los Juegos Bolivarianos en Colombia en el 2022.

¿Puedes comentarnos brevemente cuál es tu rutina como madre boxeadora?

Claro, cuando ella (su bebé) se duerme mayormente a las 11 a.m. y aquí en mi cuarto , porque tengo que estar mirándola, ella ya se levanta sola, gatea y se puede caer, así que tengo que estar mirándola y entrenar. Aquí en mi cuarto agarro mis pesas, trato de hacer sentadillas, trabajo de hombros y brazos con con laterales o planchas, polichilenas, abdominales y esas cosas.

¿Cuál es tu perspectiva de la maternidad en el mundo deportista para las mujeres que son atletas?

Hasta el día de hoy en pleno siglo 21 hay un pensamiento de que cuando eres mamá o saliste embarazada, tu carrera deportiva se acabó o que es muy difícil, en realidad lo es, pero creo que cada una hace su historia y es capaz de demostrar que puede lograrlo (...) no lo veo como un impedimento, sino como un reto, que es más difícil pero igual lo disfruto.

Lucy Valdivia entrenando en el IPD.

¿Cómo fue para ti celebrar el ‘Día de la Madre’ por primera vez con tu bebé recién nacida?

El ‘Día de la Madre’ por primera vez el año pasado fue muy bonito, es una experiencia nueva. Hay veces como que me pierdo y digo: “Oh, soy mamá” Yo antes solo lo celebraba para mi mamá, pero ahora también es mi día, pero hay veces no entro en cuenta todavía de que ya soy una mamá.

¿Has recibido algún tipo de apoyo del IPD durante tu embarazo o después de dar a luz?

No, en absoluto (...) agende una reunión con el presidente del Instituto Peruano de Deportes (IPD) porque ellos me acaban de retirar el PAD (Programa de Apoyo al Deportista) por un tema de lesión, porque según ellos ya no podía competir y ellos necesitaban resultados, por así decirlo, así que por falta de resultados básicamente es por lo que se me retiró (...) cuando agendé la reunión, me habían retirado el PAD y ahí se enteran que estaba embarazada, porque yo lo había ocultado.

¿Cuánto tiempo lo ocultaste tu embarazo?

Más o menos cinco meses.

¿Por qué lo ocultaste? ¿Te preocupaba que te quiten el PAD?

Claro, porque sabía que apenas ellos se enteraban que yo estaba embarazada me iban a retirar del PAD, porque la ley dice que es solamente para atletas que están activos y tienen resultados (...) y como yo estaba lesionada no podía entrenar con el equipo (...) Tuvimos esa reunión y yo supliqué que me apoyaran en ese momento, que era el más importante, que no me dejaran sola. Simplemente el presidente me dijo que ellos se regían a las normas y que el PAD lo tenían que tener los atletas que competían (...) He estado más de diez años sirviendo, peleando por mi país, se me hace muy injusto.

¿Cuál fue la lesión por la que te quitan el PAD?

A mí se me retiró del PAD por falta de resultados, pero era ilógico, porque estaba con la mano rota, me había roto la mano hace un par de meses y me habían operado, el metacarpiano de la mano izquierda.

¿En qué competencia sucedió eso?

En Colombia, en este evento último que le menciono, que son los Juegos Bolivarianos. Luego, egreso aquí con mi mano rota y necesitaba hacerme una resonancia y como los doctores del IPD están todavía en Colombia, nadie pudo hacerme la orden. Yo me las tuve que ingeniar de todas las formas y a pesar de yo tener PAD, porque los que tenía PAD en ese momento tenían seguro, solo cubrió parte de la operación y terminé pagando más de mil soles (...) no tuve ningún apoyo del IPD.

¿Cómo es que planeas volver a competir profesionalmente?

Yo espero que para el año entrante la nueva gestión sea muy buena, que realmente quiera y sepa, que tenga la capacidad de trabajar para resolver las cosas. Y bueno, Dios mediante, el próximo año empieza un nuevo ciclo olímpico con los Juegos Bolivarianos, que Perú es sede. Me encantaría poder representar una vez más a mi país y también en los próximos Juegos Panamericanos que serán aquí, hemos ganado la sede para el 2027. Entonces, esas dos competencias son fundamentales para mí. Apunto a eso.

