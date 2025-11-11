A falta de dos jornadas, la Academia Deportiva El Niño FC goleó 7-0 a Atlético Marcelo Bielsa y aseguró su boleto en la siguiente ronda del torneo de Segunda División del fútbol esperancino, denominado “I Copa Universidad Privada de Trujillo-UPRIT”.

El cuadro rojo y blanco, al mando de José Ramírez Cubas, salió al gramado del Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza con sus mejores elementos y desde el pitazo inicial buscó sumar de a tres.

SUPERIOR

A los 5 minutos apareció Fabricio Blas para empujar el balón al fondo de la red y colocar el primer tanto. Luego, 10 minutos más tarde, el goleador Ricky Woolcott se encargó de marcar el 2-0 parcial.

Y antes de irse al descanso, Woolcott volvió a inflar las redes y colocar el tercer tanto de la tarde.

En la segunda mitad, el volante José Sánchez anotaba el 4-0. Una vez más, Woolcott no perdonó dentro del área y enviaba el esférico al fondo de la portería, era su hat-trick y el 5-0.

Para sellar la goleada, Neyver Aguilar y Diego Zegarra se encargaron de marcar.

EN LO ALTO

Con Ramírez Cubas en la dirección técnica, El Niño tiene cinco triunfos consecutivos y con 15 puntos es puntero del Grupo E.

Además, llevan 36 tantos a favor y 5 en contra.