Imparable. La Academia Deportiva El Niño FC superó 4-0 a CAR Municipal, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre, y se mantiene como solitario puntero del Grupo A de la liguilla del ascenso de la Segunda División del fútbol esperancino, denominado “I Copa Universidad Privada de Trujillo-UPRIT”.

SUPERIOR

Con el experimentado Toshio Bazán, exDeportivo El Inca, en la mitad de la cancha, El Niño dominó por completo las acciones desde el pitazo inicial. La “Franja” abrió la cuenta con un cabezazo de Miguel Guzmán a los 10 minutos del encuentro. Antes de irse al descanso, apareció Diego Antinori para inflar las redes y marcar el segundo tanto de la tarde de ayer.

Ya en la segunda mitad, el goleador Ricky Woolcott no perdonó y desde el lanzamiento de los doce pasos anotaba el tercer tanto para su colores. Para sellar la goleada, otra vez Antinori empujó el balón al fondo de la red. Era el cuarto gol y desató la alegría entre sus compañeros.

Mientras tanto, por la misma serie, Deportivo Fortaleza recuperó el paso y apabulló 10-0 a Star F.B.C. El cuadro dorado solo le sirve ganar sus dos compromisos compromisos ante Atleti FBC y El Niño para llegar a la máxima división de La Esperanza.

ASÍ MARCHAN

El Niño lidera su grupo con 9 puntos. Luego, le siguen Deportivo Fortaleza con 4, Atleti FBC con 3, CAR Municipal con 1 punto y Star F.B.C es colero sin punto alguno.