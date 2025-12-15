Cusco FC venció 2-0 a Cristal y se queda con el “Perú 2” en la Copa Libertadores 2026 (FOTOS)
Cusco FC se coronó como el segundo representante peruano en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tras vencer 2-0 a Sporting Cristal en el partido de vuelta del playoff final, disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la Ciudad Imperial. El conjunto celeste, que llegaba con una ligera ventaja de 1-0 del encuentro de ida, no pudo resistir la presión ofensiva de los cusqueños. (Foto: Paloma del Solar / @photo.gec)