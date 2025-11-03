El cuadro de la Academia Deportiva El Niño Fútbol Club goleó 4-1 al representativo de Alex Trujillo, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre, y continúa como líder del Grupo E de la Segunda División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de La Esperanza, denominada “I Copa Universidad Privada de Trujillo-UPRIT”.

Los dirigidos por José Ramírez Cubas, conocido como el “Rey de Copas”, sumaron su cuarta triunfo al hilo y se perfilan como uno de los favoritos para pelear el título y lograr uno de los dos boletos a la máxima división del fútbol esperancino del próximo año.

SUPERIOR

Con su tradicional camiseta roja y blanca, El Niño salió desde el pitazo inicial a imponer su fútbol con el experimentado mediocampista Toshio Bazán, quien hizo divisiones menores en la César Vallejo. Él puso el fútbol y la pausa.

Sobre los 10 minutos de juego apareció Ricky Woolcott para inflar las redes. Luego, Neyver Aguilar se encargó de aumentar el marcador y darle la tranquilidad a El Niño.

Ya en la segunda mitad, apareció Bazán para inflar las redes y colocar el tercer tanto.

Para sellar la goleada, apareció Roger Romero, que no perdonó dentro del área y puso el cuarto tanto de la tarde.

Por su parte, Jorge Velásquez Gonsalez, presidente de El Niño, destacó que el proyecto es llegar a la máxima división esperancina.

ASÍ MARCHAN

Tras jugarse seis jornadas, El Niño es puntero de la serie E con 12 unidades. Luego, le siguen Star F.B.C. con 9 puntos, Alex Trujillo con 5, Real Madrid Junior con 4 y Atlético Marcelo Bielsa con 1.