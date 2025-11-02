La Universidad César Vallejo empató 2-2 ante Unión Comercio, en el Estadio Carlos Vidaurre de Tarapoto, y clasificó a la final del repechaje de la Liga 2 Caja Cusco donde peleará por el último cupo a la Liga 1 del próximo año.

Ataque total

“El Poderoso del Altomayo” tomó la iniciativa del encuentro y buscaba abrir el marcador con Gino Guerrero y el colombiano Víctor Perlaza en el ataque.

Cuando se jugaban los 23′, apareció el experimentado Guerrero para sacar un zapatazo desde fuera del área y vencer la resistencia del golero vallejiano Máximo Rabines para colocar el 1-0.

César Vallejo no reaccionó y dejó que el cuadro local continúa atacando. Creció la figura del argentino Gabriel Morales que fue un dolor de cabeza para la defensa trujillana.

Sobre los 37′, Perlaza le cometió una falta infantil a Miguel Cornejo. El réferi Kevin Ortega le mostró la segunda amarilla al ariete de Unión Comercio y por consecuencia la roja.

Luego, se produjo un intercambio de palabras entre Gino Guerrero y el capitán vallejiano Juan Morales. El réferi les mostró a ambos la roja.

En los minutos finales de la primera mitad, Rabines chocó con Maelo Reátegui y terminó con un corte en la cabeza. El golero terminó con una venda sobre la cabeza y así evitar que sea cambiado.

La figura

En la segunda mitad, sobre los 58′, el volante Adrián Ascues sacó un pase largo Danilo Carando, quien controló el balón y le pegó de izquierda. El balón terminó chocando en el palo y el rebote lo tomó Guillermo Grández, quien de un izquierdazo anotaba el 1-1.

Cuando el reloj marcaba los 70′, Osama Jiménez le pegó cruzado y el balón le terminó chocando en el cuerpo a Fernando Paiva; sin embargo, Ortega pitó penal.

González tomó el balón y se encargó de convertir el segundo tanto para Unión Comercio.

Luego, Rabines se convirtió en una verdadera muralla. Sobre los 77′, el uruguayo Nicolás González le pegó dentro del área y el portero vallejiano le negó el grito de gol.

A los 85′, el volante Johan Ayala encontró un balón dentro del parea y sacó un derechazo, pero Rabines contuvo el balón.

Y a los 90′, el ariete “Poeta” Diether Vásquez recuperó un balón, ingresó por el sector izquierdo, le pegó cruzado y el portero Matías Córdova se encargó de bloquear el remate. El rebote le pegó en los pies a Joao Villamarín, quien conectó el esférico de derecha y enviarlo al fondo de la red para anotar el 2-2 final.

César Vallejo se medirá ante Deportivo Moquegua, en dos cotejos, para definir el último ascenso a la Liga 1 del próximo año.