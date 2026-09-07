Eleva Sport logró triunfos clave en sus categorías 2011 y 2012 en el Torneo Élite, que organiza la Federación Peruana de Fútbol (FPF). La jornada se disputó en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza.

En la categoría 2012, el equipo dirigido por John Villa Ferrer demostró un gran despliegue de buen fútbol y goleó 6-0 al cuadro de Lozano Training. “Venimos trabajando de gran manera con este grupo de chicos. El proyecto de Eleva Sport es que los chicos puedan mostrarse en torneos oficiales”, apuntó Villa.

Por su parte, la categoría 2011, bajo la dirección técnica de Carlos Luque Delgado, se impuso con un contundente 4-0 ante su similar de Alto Trujillo.

“Esta es la oportunidad ideal para que los chicos se muestren en competencias como el Torneo Élite”, indicó Luque. El estratega resaltó que los entrenamientos se realizan en el campo propio de Eleva Sport, ubicado a un costado de la UPRIT.

Asimismo, se anunció que el club participará en la Segunda División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de La Esperanza. “La apuesta de Eleva Sport es que los niños y jóvenes tengan la vitrina necesaria en las diversas competencias que afrontamos a lo largo del año”, concluyó Luque.

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