Juan Pablo II y Alianza Lima empataron 1-1 por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un encuentro disputado en el Complejo Deportivo de Chongoyape.

Matías Almirón adelantó al conjunto local, mientras que Eryc Castillo marcó el tanto de la igualdad para los blanquiazules .

El cuadro de Chongoyape abrió el marcador a los 33 minutos. Tras un tiro libre ejecutado por Paolo Reyna, Matías Almirón aprovechó una desatención defensiva y venció de cabeza al arquero Alejandro Duarte.

Alianza Lima reaccionó antes del descanso. A los 45 minutos, Fernando Gaibor recuperó el balón y habilitó a Jairo Vélez, quien asistió a Eryc Castillo. El atacante ingresó al área y definió con la zurda para establecer el 1-1.

Con este resultado, Alianza Lima dejó escapar puntos importantes en su lucha por los primeros lugares del Clausura y quedó rezagado respecto a Deportivo Garcilaso.

En la próxima fecha, Juan Pablo II visitará a UTC, mientras que los blanquiazules recibirán a Universitario de Deportes.

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