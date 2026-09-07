Juan Pablo II y Alianza Lima empataron 1-1 por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, en un encuentro disputado en el Complejo Deportivo de Chongoyape.
Matías Almirón adelantó al conjunto local, mientras que Eryc Castillo marcó el tanto de la igualdad para los blanquiazules.
El cuadro de Chongoyape abrió el marcador a los 33 minutos. Tras un tiro libre ejecutado por Paolo Reyna, Matías Almirón aprovechó una desatención defensiva y venció de cabeza al arquero Alejandro Duarte.
Alianza Lima reaccionó antes del descanso. A los 45 minutos, Fernando Gaibor recuperó el balón y habilitó a Jairo Vélez, quien asistió a Eryc Castillo. El atacante ingresó al área y definió con la zurda para establecer el 1-1.
Con este resultado, Alianza Lima dejó escapar puntos importantes en su lucha por los primeros lugares del Clausura y quedó rezagado respecto a Deportivo Garcilaso.
En la próxima fecha, Juan Pablo II visitará a UTC, mientras que los blanquiazules recibirán a Universitario de Deportes.
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