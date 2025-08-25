Un encuentro de fútbol entre las escuadras de Sevilla Trujillo y E.O.F. Universitario de Deportes, que se disputó el domingo último en el Estadio Chan Chan, por la fecha 1 de la Segunda División del fútbol trujillano terminó en una gresca entre futbolistas y árbitro asistente.

LOS HECHOS

De acuerdo a información de algunas personas que se encontraban en el recinto deportivo y que quedó registrados en videos, todo se habría originado luego de un airado reclamo por parte de los equipistas de la E.O.F. Universitario de Deportes hacia uno de los réferis por un supuesto penal no sancionado.

Según las imágenes, uno de los árbitros le lanza una patada a un joven que estaba con ropa de calle. Luego, los jugadores rodean al réferi, lo golpean con puñetes y patadas. Además, se aprecia a uno de los futbolistas, que tiene una chompa de color amarillo que abraza al juez principal con la intención de agredirlo.

Tras unos segundos las cosas se calman y los tres árbitros se retiran hacia la mesa de control.

También se aprecia que ingresan, al parecer, padres de familia para tratar de apaciguar los ánimos.

SE PRONUNCIAN

La Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Trujillo, que preside Santos Sáenz, emitió un comunicado y lamento los hechos ocurridos en el escenario deportivo.

“En el desarrollo del partido se produjo una agresión contra el árbitro asistente por parte de jugadores del Escuela Oficial Universitario de Deportes, a lo que posteriormente el árbitro asistente también reaccionó, generándose actos reprochables que afectan seriamente la imagen del fútbol”, indicaron.

Además, señalaron que castigarán a los responsables de este acto violento y que erradicarán este tipo de conductas.

“Los informes arbitrales, así como el material audiovisual registrado, serán remitidos a la Comisión de Justicia de la Liga, para que se evalúe y sancione conforme a lo establecido en los reglamentos”, remarcaron.

Asimismo, señalaron que rechazan todo tipo acto de violencia.

“Ratificamos nuestro rechazo a todo tipo de violencia dentro y fuera de los campos deportivos. Nuestro deber es velar por el respeto, la disciplina y el verdadero espíritu del fútbol. ¡Digamos NO a la violencia en el fútbol!”, sentenciaron.