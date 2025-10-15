Juan Reynoso, entrenador de FBC Melgar, terminó molesto después de finalizado el partido donde sus dirigidos vencieron 2-1 a Alianza Universidad de Huánuco, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Afirma que sus jugadores no plasmaron en el campo de juego lo entrenado en la semana.

“Dejamos de hacer cosas o abusamos de hacer cosas que no entrenamos, es mi bronca, estoy bastante molesto. Un partido donde tuvimos que haber ganador con una buena diferencia, no fue así por errores propios y malas decisiones. Viendo el video nos quedará claro”, apuntó.

El estratega nacional señaló que el partido lo tenían controlado, a pesar que la diferencia fue de un gol. “Si queremos aspirar al máximo no se puede repetir, porque con otro rival nos pasa factura. Un partido que en el papel pintaba muy cómodo nosotros lo complicamos”, dijo.

Reynoso justificó el cambio de Jhonny Vidales para darle más aire a la delantera del equipo, considerando las bajas que presentó en el último encuentro. “Por una molestia de Jhonny Vidales no podía continuar. El plantel es corto, tuvimos la baja de Nelson (Cabanillas), Chaka (Alexis Arias) con infección, Bernardo (suspensión), Percy (Liza) con alergia”, señaló.

En los planes de Juan Reynoso estaba el debut de los juveniles Ryu Yabiku y Deval Muñoz. Sin embargo, el entrenador priorizó sumar tres puntos ante un resultado ajustado como el 2-1. El Clausura no termina y el estratega ya piensa en la temporada 2026, donde piensa reforzar el equipo con algunos futbolistas extranjeros y al menos cuatro de la categoría Sub-18.

VIDALES

Jhonny Vidales continúa anotando en la Liga 1, el último gol fue dedicado a su padre Juan, queel 13 de octubre fue su onamástico. “Fue el cumpleaños de mi padre, que está en el cielo”, dijo.

El delantero está mentalizado en llegar a los play off y pelear por un cupo a la Copa Libertadores del 2026.