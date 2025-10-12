Este sábado, se jugó la semifinal del IV Torneo Juvenil de Fútbol Femenino en la ciudad de Arequipa, donde solos las mejores pasaron a la final para obtener el título de campeón en su respectiva categoría.

Desde el estadio Municipal de Cerro Verde, en el distrito de Uchumayo, las leoncitas del FBC Melgar y San Carlos pasaron a la gran final y pelearán todo por el todo.

FINALISTAS

Con la asistencia de amigos y y familiares, en la categoría Sub-16, el FBC Melgar goleó 8-0 a E.F. Atlético Yura. Las encargadas de anotar los goles fueron Lía Chambi Apaza con un triplete, Hellen Rocha Pollantes (2), Flor Chacón Cáceres (2) y Yhoselim Hancco Villca. A pesar de los esfuerzos, las chicas de Yura no consiguieron disminuir el resultado, quedando fuera de la etapa, mientras que las dirigidas por Braulio Medina alcanzaron una vez más llegar a la final.

En la misma categoría, San Carlos (Miraflores), venció 4-1 a Escuela Deportiva Atlético Majes, que llegó desde El Pedregal. De esta manera, San Carlos vuelve a brillar en el torneo juvenil en esta fase.

Por su parte, en la categoría Sub-14, FBC Melgar (Cayma) se impuso 2-0 a Deportivo Esther G. de Bentin (Paucarpata). Brigite Laura Ccolque y Kiara Nima Mendoza, fueron las leoncitas encargadas de sentenciar la victoria.

Asimismo, San Carlos venció 1-0 a Escuela Deportiva Atlético Majes.