Las escuadras de CDA Miguel Grau y Juventud El Cruce, lideran el Grupo A y B, respectivamente, de la Segunda División de fútbol de Huanchaco denominado “Copa Ravni”, tras disputarse la sexta jornada.

En lo alto

El cuadro de Juventud El Cruce derrotó 1-0 a Sport Víctor Larco, en el Estadio Municipal de Huanchaco, con anotación de Jesús Mendoza y se consolidó como puntero de la serie B.

En otros resultados: CA Mannucci Junior 8-2 Atlético Libertad y Manolo Salinas 4-1 Cruzado Sport.

Así marchan: Juventud El Cruce es líder con 15 puntos. Luego, le siguen FC Las Lomas con 12, Sport Víctor Larco y Manolo Salinas con 7, CA Mannucci JR y Cruzado Sport con 6, y Atlético Libertad con 0.

Imparable

En el Grupo A, CDA Miguel Grau goleó 3-0 a Deportivo Victoria y sumó su sexta victoria consecutiva para asegurar el primer lugar.

En otros resultados: Madrid Trujillo Huanchaco 1-0 Talento F.C. y Juventud Huanchaquito 2-1 Atlético Kin Rey.

Miguel Grau es líder con 18 unidades. Luego, le siguen Juventud Huanchaquito y Madrid Trujillo con 12, Atlético Kin Rey y Deportivo Parma con 4, Talento FC con 3 y Deportivo Victoria -3.