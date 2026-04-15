En una noche inspirada de Jhonny Vidales, FBC Melgar reencontró el triunfo y se impuso con autoridad por 3-1 sobre Sport Boys, en el estadio Miguel Grau. El delantero rojinegro fue determinante en la victoria al marcar dos goles en la primera mitad y terminar con la crisis de siete encuentros sin ganar.

El primer tanto llegó apenas al minuto 6, cuando Vidales definió de zurda tras una asistencia precisa de Nicolás Quagliata. Su velocidad y contundencia volvieron a aparecer al minuto 21, cuando le hizo un sombrero a Gustavo Dulanto, quedó mano a mano con el arquero Diego Melián y acomodó el balón al primer palo para firmar su doblete.

En el cierre del primer tiempo llegó el tercer gol de la noche, obra de Matías Zegarra, quien aprovechó en el minuto 44 un error de Renzo Alfani al perder un balón cerca al área. La jugada nació nuevamente de la conexión entre Vidales y Quagliata, que causaron estragos en la defensa chalaca.

El recién ingresado Pablo Erustes desperdició un penal al minuto 68. El árbitro Pablo López expulsó a Carlos López (75), Luis Urruti (82′), Jeriel De Santis (82′) y Jesús Alcántar (82′), ambos equipos terminaron con 9 jugadores.

La dupla ofensiva rojinegra, compuesta por Vidales y Quagliata, fue una pesadilla constante para Sport Boys. Ambos se asociaron con soltura y generaron varias ocasiones peligrosas. En el minuto 20 realizaron una combinación que estuvo cerca de ampliar la cuenta.

Sport Boys también tuvo su oportunidad más clara a los 26 minutos, cuando Hernán Da Campo quedó solo frente al portero Carlos Cáceda, pero su remate salió elevado sobre el travesaño, desperdiciando la ocasión más importante de su equipo en todo el partido. Sin embargo, el gol llegó en los pies de Luciano Nequecaur, al minuto 59, por la vía de los 12 pasos.

RINDIERON

En Melgar, el entrenador Miguel Rondelli confió desde el inicio en el mexicano Javier Salas y Nelson Cabanillas, quienes respondieron con solvencia. Zegarra, por su parte, jugó más adelantado por la banda izquierda y terminó siendo determinante en la ofensiva rojinegra.

TABLA

Con esta victoria, Melgar suma 14 puntos y asciende al quinto lugar de la tabla. Su próximo rival será Universitario de Deportes, en el duelo programado para el domingo 19 de abril a las 17:15 horas en el estadio Monumental de la UNSA.

Para Sport Boys, la derrota lo deja con 8 unidades y en zona de descenso, a tres puntos del colero FC Cajamarca. Su siguiente desafío será como visitante frente a Alianza Atlético de Sullana, el domingo 19 de abril a las 15:00 horas.