El FBC Melgar está obligado a ganar ante ADT de Tarma si busca lograr un pase a torneos internacionales del siguiente año como la Copa Libertadores. En este partido, que se juega este domingo 24 de agosto a las 13:00 horas en el estadio Unión Tarma, el equipo rojinegro liderado por Juan Reynoso necesita de los tres puntos para ilusionar una vez más al hincha.

Los rojinegros al mando del “Cabezón” urgen de esta victoria para escalar en el Acumulado de la Liga 1, pues la diferencia respecto al cuarto lugar (Sporting Cristal) sería de 4 puntos, sumado a ello, la siguiente jornada (posfecha FIFA) Cusco y Cristal se enfrentarán. Esta situación, enmarcaría una única oportunidad de que Melgar vuelva a resurgir en el fútbol profesional de este año.

EXIGENCIA Y DOMINIO

Melgar llega motivado a este compromiso después de la victoria de 2-1 ante Ayacucho FC. En los duelos recientes, el Dominó ha empatado 2 y ha perdido 2, teniendo 3 goles en el arco y 5 en su portería.

Empezó su recuperación en la Liga 1 tras los malos resultados del Melgar en el inicio de la segunda mitad de la temporada. Al momento, el León del Sur se ubica en el puesto 8 con 8 puntos en el Clausura y en el Acumulado en el casillero 7 con 39 unidades. Además, Leonel González cumplió su fecha de suspensión y estará disponible para el partido contra el conjunto tarmeño.

Por su parte, ADT no pudo ante Alianza Lima en el Alejandro Villanueva. Ha ganado 2 juegos, y perdido 2. En sus últimos encuentros, sus resultados ha sido variados, por lo que le convirtieron 7 goles y anotó 3 a sus rivales. El conjunto tarmeño acumula 6 puntos en el Clausura y 30 en Acumulado. Para esta ocasión, Víctor Cedrón no estará en el once tarmeño por lesión y Joao Rojas no ha venido entrenando con el grupo por disposición del técnico por un caso de indisciplina.

Asimismo, Cristhian Santos Zegarra es el elegido para dirigir este partido. Estará acompañado de Leonar Soto como 1° asistente, Amel Huaman como segundo y Roberto Benavides como cuarto.