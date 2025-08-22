Este domingo 24 de agosto se baja el telón de la etapa departamental de la Copa Perú, denominada “Richard Zavaleta Guarniz”, donde se premiará a los tres representantes de la región La Libertad en la etapa nacional del torneo amateur.

VER MÁS: Segunda División de Trujillo se disputará en Estadio Chan Chan

“Ha sido un privilegio que esta etapa departamental lleve mi nombre. Más allá del reconocimiento, queda el compromiso de seguir apoyando, desde donde nos encontremos, al fútbol y a las diferentes disciplinas deportivas en el valle Chicama y la región”, manifestó Zavaleta Guarniz.

Juventud Bellavista FBC y FC Sport River ya aseguraron su boleto dentro de los 64 mejores equipos del fútbol macho en todo el país.

El tercer cupo lo definirán Deportivo El Inca, que tiene 6 puntos, y Municipal de Pataz, que lleva 4 unidades.

La fecha

En el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza, a las 3:20 de la tarde, Juventud Bellavista FBC recibe a Deportivo El Inca de Chao. Mientras tanto, en el estadio de El Porvenir, 3:20 p.m., FC Sport River se mide ante Municipal de Pataz.