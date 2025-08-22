El Estadio Chan Chan albergará los cotejos de la Segunda División de la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Trujillo luego de acuerdo de compromiso con la Subgerencia de Juventud y Deporte de la Municipalidad Provincial de Trujillo.

VER MÁS: La Libertad: Catorce clubes competirán en la Segunda División de fútbol de Huanchaco

Así lo anunciaron Santos Sáenz Miranda y Geanmarco Quezada Castro, presidente y vicepresidente respectivamente de la liga de Trujillo.

“Después de muchos años de jugarse en Laredo, Huanchaco, Salaverry y Víctor Larco, nuestra loga regresa de manera formal a Trujillo. Esto se dio luego de las gestiones ante el alcalde provincial Mario Reyna y a su equipo en la Gerencia de Educación, Cultura, Juventud y Deportes. se puso a disposición el Estadio Chan Chan y que beneficiara a 26 equipos de la Segunda División del fútbol trujillano”, indicó Quezada Castro.

El vicepresidente de la liga de fútbol de Trujillo resaltó que el escenario que se ubica en el Complejo Deportivo Mochica Chimú tiene las medidas reglamentarias mínimas para recibir el torneo de ascenso.

“El Estadio Chan Chan cuenta con una cancha con las medidas reglamentarias mínimas que se exigen para jugar fútbol y pienso que constituye poner en valor una infraestructura que pertenece a todos los trujillanos”, dijo.

Quezada Castro hizo una invitación al aficionado local para que acuda semana a semana al recinto deportivo y alienten a los 26 equipos que buscan llegar a la Primera División del fútbol trujillano.

“Esperamos recuperar a la afición trujillana. El Estadio Chan Chan está en un lugar céntrico y de fácil acceso para todos y las tribunas son cómodas para todos. Esperamos nuevamente que los trujillanos se vuelquen al estadio a ver fútbol y apoyar a sus equipos”, puntualizó.

Mientras tanto, Santos Sáenz indicó que ahora sí se jugará el ascenso de la liga de Trujillo en un escenario céntrico.

“Nuestro fútbol tiene muchas necesidades y sabemos que no podemos hacer fútbol competitivo sino tenemos canchas que de las condiciones necesarias para practicarlo. Por ello la intervención del alcalde Mario Reyna en ver esta problemática es muy positiva y gracias a su disposición de darnos la posibilidad de usar el Estadio Chan Chan fortalece el trabajo que pretendemos hacer en favor del fútbol amateur”, refirió.

El dirigente también se dirigió a los directivos de los clubes del fútbol trujillano.

“He tenido el honor de haber sido vicepresidente y presidente en dos oportunidades de la liga, así que experiencia tengo. Les digo a los dirigentes de los diferentes clubes que confíen en el trabajo de toda la directiva, hemos iniciado bien nuestra gestión y esperamos seguir por esa senda”, sentenció.

Programación

Sábado 23

8 a.m. Independiente FC vs. Sport Talara

10 a.m. C.D. Libertad FC vs. Juventud Audax

12 del mediodía ProDiversa Perú vs. Juventud Sport Trujillo

2 p.m. Inca Club vs. CAR Talentos Trujillanos

4 p.m. Barza Trujillo vs. Sport Ruby

Domingo 24

8 a.m. Deportivo PJ vs. HML Training

10 a.m. Sevilla Trujillo vs. E.O.F. Universitario de Deportes

12 del mediodía Villa del Mar vs. Juventud Peruana

2 p.m. Sport Barza Trujillo vs. Escuela Alianza Libertad

4 p.m. P.S.G. vs. EFD Olimpo.