El centrocampista mexicano Javier Salas Salazar se convirtió en el quinto refuerzo rojinegro para la temporada 2026. El futbolista llega como agente libre procedente del FC Juárez de la liga mexicana.

A través de sus redes sociales, el conjunto dominó ofició la incorporación del jugador mexicano de 32 años a quien dúo la bienvenida, resaltando su paso por diversos clubes.

“Javier llega a la Rojinegra para aportar seguridad, experiencia y equilibrio, tras su paso por clubes como Puebla, Cruz Azul y Atlas; listo para defender nuestros colores junto a Arequipa”, señala el club mistiano.

El volante militó en el FC Juárez por 3 temporadas, jugando un total de 58 partidos. En su palmarés se encuentra ser campeón de la Copa México Apertura 2018 con Cruz Azul.

Hasta la fecha, FBC Melgar anunció la incorporación de 5 refuerzos, el primero de ellos fue el delantero argentino Pablo Erustes, que espera conseguir la nacionalidad peruana en los próximos días.

Tras el ariete, se anunció el retorno al fútbol peruano del delantero Jeriel de Santis, seguido por el extremo Franco Zanelatto proveniente de la liga griega, y como cuarto refuerzo se encuentra el defensor mexicano Jesús Alcántar.