El delantero peruano Felipe Chávez renovó su contrato con el Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2028 y jugará cedido en el Magdeburgo durante la temporada 2026-2027, informó este miércoles el club bávaro.

Bayern confirmó que el atacante de 19 años volverá a salir a préstamo con el objetivo de sumar minutos de manera regular. Su nuevo destino compite en la segunda categoría del fútbol alemán.

“El Bayern Múnich ha ampliado el contrato de su atacante Felipe Chávez hasta el 30 de junio de 2028 y lo cederá durante la próxima temporada al Magdeburgo”, comunicó la institución alemana.

Bayern Múnich apuesta por el potencial de Felipe Chávez

Christoph Freund, director deportivo del Bayern Múnich, explicó que el club decidió renovar al futbolista peruano debido a la confianza que mantiene en su proyección.

“‘Pippo’ Chávez dio nuevos pasos en su desarrollo durante la segunda vuelta de la pasada temporada en el Colonia y ahora deberá seguir teniendo minutos de forma regular en Magdeburgo”, señaló Freund.

El directivo añadió que Bayern extendió el vínculo del atacante porque está convencido de su “potencial de cara al futuro”.

La decisión despeja además las dudas sobre el próximo destino de Chávez, cuyo nombre había sido relacionado con el Estrela da Amadora de Portugal antes del anuncio del conjunto alemán.

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Felipe Chávez vuelve a salir cedido para la temporada 2026-2027

Esta será una nueva cesión para Chávez. Durante la campaña anterior, el futbolista fue prestado desde febrero al Colonia, donde continuó su proceso de desarrollo antes de regresar al Bayern.

Ahora, el Magdeburgo será el siguiente paso de su carrera. El objetivo señalado por la dirección deportiva del Bayern es que el peruano tenga continuidad y acumule minutos de competición durante la temporada 2026-2027.

Pese a la nueva cesión, la renovación hasta junio de 2028 muestra que el Bayern mantiene al atacante dentro de sus planes a futuro.

¿Quién es Felipe Chávez?

Felipe Chávez tiene 19 años y nació en Aichach, Baviera. Es hijo de padre peruano y madre alemana.

El atacante ha desarrollado su carrera futbolística en Alemania, pero optó por representar internacionalmente a Perú.

Chávez debutó con la selección peruana absoluta en octubre de 2025 durante un partido amistoso frente a Chile disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida, en Santiago. El encuentro terminó con victoria chilena por 2-1.