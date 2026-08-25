Ignacio Buse consiguió una nueva victoria en el ATP 250 de Winston-Salem tras imponerse por 2-1 al australiano Adam Walton.

El peruano comenzó el encuentro con autoridad y ganó el primer set por 6-2, aunque su rival reaccionó en el segundo parcial y se impuso por 7-5.

La definición quedó para el tercer set, donde Buse volvió a tomar el control y consiguió un 6-3 que le permitió cerrar el partido.

Con este resultado, el tenista nacional aseguró su presencia en los octavos de final del certamen y dejó atrás la derrota que había sufrido ante Walton en Cincinnati.

Su siguiente compromiso será frente al alemán Daniel Altmaier, quien llegó a esta instancia luego de superar al argentino Francisco Comesana por 6-1 y 7-6 (6). Buse tendrá así otro desafío en su recorrido por el torneo que se disputa en Estados Unidos.