La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la exclusión definitiva del Binacional de la Liga 1 2025 y del torneo juvenil sub-18, tras la revocación de la medida cautelar que permitía su participación provisional en el campeonato nacional.

Esta decisión responde a una sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno que declaró improcedente la demanda de amparo presentada por el club y ordenó el cumplimiento inmediato de su resolución.

A través de un comunicado, la FPF resaltó que las decisiones deportivas deben ser resueltas exclusivamente en el ámbito de la justicia deportiva y advirtió que tomará las acciones disciplinarias necesarias para proteger la autonomía del deporte y asegurar el respeto a las normas.

Además, confirmó que Binacional quedará excluido de la Liga 1 y que los partidos que ya disputó serán anulados, provocando la pérdida de puntos para los equipos rivales.

Por su parte, Binacional afirmó que la sentencia aún puede ser impugnada mediante un recurso constitucional ante el Tribunal Constitucional (TC), por lo que considera que la decisión no es todavía definitiva.

El club, aseguró que seguirá defendiendo sus derechos y exhortó a la FPF a respetar los plazos legales. Esta situación se da tras un fallo anterior que restituyó a Binacional en la primera división para la temporada 2025, luego de haber descendido en 2023.