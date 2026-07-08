La selección de Francia continúa consolidándose como la principal candidata para conquistar el Mundial 2026. El combinado galo volvió a demostrar su jerarquía al superar un exigente encuentro frente a Paraguay, un rival que planteó un juego intenso y de mucha fricción, pero que no pudo frenar el poderío de uno de los equipos más completos del torneo.

El ataque francés tiene como máxima referencia a Kylian Mbappé, quien atraviesa un gran momento y lidera la ofensiva con su velocidad y capacidad goleadora. A su alrededor aparecen futbolistas de primer nivel como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Désiré Doué, quienes aportan desequilibrio, creatividad y múltiples variantes en el frente de ataque.

La calidad individual de sus atacantes ha llevado a muchos analistas a describir a Francia como un “monstruo de varias cabezas”. Cualquiera de sus figuras puede resolver un partido con una acción individual, una característica que convierte al conjunto europeo en uno de los rivales más difíciles de contener en la presente Copa del Mundo.

Si bien la defensa francesa todavía no ha sido sometida a pruebas de máxima exigencia, el equipo transmite equilibrio en todas sus líneas y mantiene una notable solidez colectiva. Su próximo desafío será Marruecos, una selección que ha sorprendido por su crecimiento y que buscará frenar el camino de los galos hacia las semifinales.

Además del buen momento futbolístico, Francia llega respaldada por una estadística que fortalece su condición de favorita. Con el nivel mostrado hasta ahora, los europeos se perfilan como el principal aspirante a levantar el trofeo del Mundial 2026.