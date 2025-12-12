El artífice del tricampeonato deja el club; Rabanal, el favorito para reemplazarlo.
Universitario de Deportes confirmó este jueves la salida del entrenador uruguayo Jorge Fossati mediante un comunicado en redes sociales.

El club informó que, tras negociaciones entre la administración y el DT, se dio por concluido el vínculo contractual con el plantel profesional. Fossati, quien dirigió al equipo en dos etapas -interrumpidas por su paso por la Selección Peruana-, fue clave en el tricampeonato nacional de los cremas (2023, 2024 y 2025).

El mensaje oficial destaca el profesionalismo de Fossati y su comando técnico, agradeciéndoles su contribución a los títulos de 2023 y 2025.

“Confiamos en que este cierre permitirá a ambas partes avanzar hacia sus objetivos deportivos”, indica el texto, deseándoles éxitos en futuros retos. La institución no anunció un reemplazo inmediato.

Universitario evaluará opciones en los próximos días y comunicará la nueva dirección técnica. Según fuentes de ESPN, Javier Rabanal, reciente campeón en Ecuador, es el principal candidato para asumir en la temporada 2026.

