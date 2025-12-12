Universitario de Deportes confirmó este jueves la salida del entrenador uruguayo Jorge Fossati mediante un comunicado en redes sociales.

El club informó que, tras negociaciones entre la administración y el DT, se dio por concluido el vínculo contractual con el plantel profesional. Fossati, quien dirigió al equipo en dos etapas -interrumpidas por su paso por la Selección Peruana-, fue clave en el tricampeonato nacional de los cremas (2023, 2024 y 2025).

El mensaje oficial destaca el profesionalismo de Fossati y su comando técnico, agradeciéndoles su contribución a los títulos de 2023 y 2025.

“Confiamos en que este cierre permitirá a ambas partes avanzar hacia sus objetivos deportivos”, indica el texto, deseándoles éxitos en futuros retos. La institución no anunció un reemplazo inmediato.

Universitario evaluará opciones en los próximos días y comunicará la nueva dirección técnica. Según fuentes de ESPN, Javier Rabanal, reciente campeón en Ecuador, es el principal candidato para asumir en la temporada 2026 .

¡Éxitos en sus próximos retos! pic.twitter.com/VtfQhOfdnk — Universitario (@Universitario) December 12, 2025