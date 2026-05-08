La escuadra de Juventud Bellavista FBC de La Esperanza se reencontró con el triunfo y goleó 11-0 a Celtic Salaverry, en el Estadio José Céspedes Bravo, por la cuarta jornada del Grupo B de la etapa provincial de la Copa Perú de Trujillo.

El cuadro rojo y crema abrió el marcador sobre los 2 minutos de juego por intermedio de Frank Carnobel. Luego, el experimentado delantero Mario Ceballos se hizo presente en el marcador a los 14′, 22′ y 27′.

Luego, el volante Andy Huamán infló las redes cuando se jugaban los 33′. Antes de irse al descanso, el ariete Eider Ruiz a los 40′ y 45′, para colocar el 7-0 parcial.

Para la parte complementaria, Arly Benites sobre los 47′ marcaba el octavo tanto para el JB. Dos minutos más tardes, Brayan Prado colocó el 9-0. Para sellar la goleada, aparecieron Jonathan Espinoza (71′) y Paolo Rivera (72′).

Con esta victoria, JB suma 10 puntos y comparte el liderato de su serie con Sport Milagro Bombonera. Luego, le siguen Sport San Agustín (1) y Celtic de Salaverry (1).

Otros resultados

Grupo A

Atlético Las Lomas 1-5 FC Sport River

Carlos Manuel Cox 0-6 José Olaya

Grupo B

Sport San Agustín 0-2 Sport Bombonera

Grupo C

Racing Club 2-1 MLV & Domínguez

Alfonso Ugarte 2-4 Atlético La Puente

Grupo D

CAR Fénix 1-0 Unión Pacífico

Atlético Los Sauces 2-4 Dean Saavedra

Grupo E

22 de Febrero 7-2 Real Aurora

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad