Juventud Bellavista no tuvo problemas en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza y derrotó 5-1 a Racing Club, en el duelo de ida de los cuartos de final de la etapa provincial de la Copa Perú de Trujillo.

SUPERIOR

Los dirigidos por Marcial Rojas dominaron por completo las acciones y abrieron el marcador a los 20 minutos, por intermedio de Frank Carbonel de un derechazo. Cuando se jugaban los 36′, Rodrigo Carrillo se encargó de anotar el segundo tanto para el cuadro rojo y crema.

En la segundad mitad, JB continúo con el dominio y control del partido. Sobre los 73′, el delantero Jair Lovera desde el punto de penal se encargó de anotar el tercer tanto.

Cuatro minutos más tarde, el goleador Paolo Rivera no perdonó dentro del área y marcó el cuarto gol para JB. El experimentado Jonathan Espinoza cerró la goleada sobre los 84′.

En otros resultados:

José Olaya 0-3 FC Sport River

Dean Saavedra 1-4 Defensor Porvenir

Sport Milagro Bombonera 1-0 Atlético La Puente

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