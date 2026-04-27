No tuvo problemas en su debut y demostrando sus mejores armas, el cuadro de Juventud Bellavista FBC goleó 6-0 a Celtic Salaverry, en el Estadio Víctor Raúl Haya de la Torre de La Esperanza, por la fecha uno del Grupo B de la fase provincial de la Copa Perú de Trujillo.

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SUPERIOR

Sobre los 6 minutos, el experimentado volante la “Hiena” Alexi Gómez trepó por la banda izquierda, sacó un centro y en el área apareció Mario Ceballos para conectar el balón de un derechazo e inflar las redes. Era el 1-0.

Ya en la segunda mitad, a los 48’, el mediocampista Jair Lovera la tocó en primera para el “Coche” Eider Ruiz, quien de un derechazo se encargó de anotar el segundo tanto. Siete minutos más tarde, Kevin Anderson se hacía presente en el marcador para colocar el tercer gol de la tarde.

Cuando el reloj marcaba los 57’, otra vez Ruiz -para alegría de la hinchada de JB- rompió las redes y puso el 4-0 parcial. Luego, sobre los 65’, el back central Giancarlo Peña estiró el marcador. Para sellar la victoria, al minuto 87’, el volante Andy Huamán, de disparo potente desde fuera del área, colocó el sexto tanto.

Por la misma serie, Sport Bombonera ganó 2-0 a Sport San Agustín.

OTROS RESULTADOS

En la serie A, FC Sport River de Florencia de Mora derrotó 4-1 a Atlético Las Lomas y José Olaya 5-0 a Carlos Manuel Cox. En el Grupo C, Atlético La Puente ganó 2-1 a Alfonso Ugarte y MLV & Domínguez 2-2 Racing Club de Víctor Larco.

En el Grupo D, Unión Pacífico 2-1 CAR Fénix y Dean Saavedra 3-1 Atlético Los Sauces (suspendido al minuto 75). Por la serie E, 22 de Febrero 7-0 Real Aurora.