Ganó, gustó y goleó ayer la escuadra de Juventud Bellavista FBC que quedó con pie y medio en el cuadrangular final del campeonato de la Primera División de fútbol de La Esperanza. El cuadro rojo y crema apabulló 9-0 a Sport Fraternidad, en la penúltima fecha del Grupo A.

SUPERIOR

Al minuto de juego, el JB rompió la paridad. La “Hiena” Alexi Gómez ejecutó un tiro de esquina y en el área apareció Jair Lovera para conectar el balón y habilitar al experimentado Giancarlo Peña que de un derechazo se encargó de vencer la resistencia del arquero Jesús Salvador. Era el 1-0.

A pesar de la superioridad dentro del gramado del Víctor Raúl Haya de la Torre, el JB no pudo ampliar el marcador.

LIQUIDA

En la parte complementaria, JB pisó el acelerador. A los 62′, apareció el ariete Eider Ruiz para ingresar por la banda derecha, pisó el área y sacó un zapatazo para colocar el 2-0.

Cinco minutos más tarde, el “Coche” Ruiz sacó un centro y en el área estuco atento Andy Huamán para conectar el esférico y marcar el tercer tanto de la tarde. Una vez más, la “Hiena” Gómez siendo clave en un balón detenido. El exseleccionado nacional cobró un tiro libre y Peña de izquierda anotaba el 4-0 a los 70 minutos.

El debutante Lovera se encargó de inflar las redes, a los 76′, para colocar el 5-0 parcial. Luego, la “Bala” Kevin Cuba respondió con goles la confianza del entrenador Marcial Rojas. En ocho minutos dentro del terreno de juego anotó un hat trick. Para sellar la victoria, el delantero Alexis Gil de tiro libre, sobre los 90′, anotó el noveno tanto.

ASÍ MARCHAN

Deportivo Fortaleza, JB y Sanqui FBC comparten el liderato con 13 puntos. Luego, le siguen José Olaya (12), Sport Fraternidad (10), Deportivo Indoamérica (6), Arco Iris (3) y 200 Millas (0).