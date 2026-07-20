El plantel de Juventud Bellavista FBC de La Esperanza viajó más de 16 horas hasta el distrito de Buldibuyo, ubicado en la provincia de Pataz, para enfrentar a la Asociación Deportivo Comunidad José Olaya. Sin embargo, el cuadro local no se presentó, tal como ya lo había anticipado en un documento enviado a la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad.

Si bien el cuadro rojo y crema ganó por walkover, sumó de a tres, la organización del campeonato pudo evitar este viaje. El 14 de julio, Comunidad José Olaya comunicó mediante carta notarial a Alfredo Britto Mayer, presidente de la Liga Deportiva Departamental de Fútbol de La Libertad, su retiro de la competencia por motivos estrictamente económicos, solicitando dejar sin efecto la programación de la fecha 4 del Grupo A de la etapa departamental de la Copa Perú.

Pese a esta notificación previa, el encuentro se mantuvo dentro de la programación oficial y Juventud Bellavista FBC completó el trayecto para cumplir con el reglamento. Finalmente, el partido no pudo disputarse debido a la ausencia del conjunto local.

Este incidente expone serias deficiencias en la planificación, coordinación y comunicación del fútbol macho. Al existir una renuncia formal anticipada, las autoridades deben esclarecer por qué se mantuvo el partido programado y por qué no existió una comunicación clara y oportuna hacia los clubes involucrados.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad