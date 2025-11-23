El argentino Lanús se consagró este sábado campeón por segunda vez de la Copa Sudamericana al derrotar por 5-4 en penaltis al brasileño Atlético Mineiro tras haber empatado 0-0 en el juego disputado en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad paraguaya de Asunción.

El ‘Granate’ logró imponerse en un duelo muy cerrado, sin casi ocasiones de gol y que solo se resolvió desde los doce pasos, donde el portero Nahuel Losada se convirtió en héroe al atajar 3 remates.

Lanús conquistó su segunda Copa Sudamericana luego de 12 años de espera y de protagonizar una gran campaña en el torneo continental en el que cosechó seis victorias, cinco empates y apenas una derrota registrada en uno de los encuentros de octavos de final.

Aseguró un ingreso total de 9.845.000 dólares

El Lanús argentino conquistó este sábado su segundo título en la Copa Sudamericana y aseguró un ingreso total de 9.845.000 dólares, que incluye el premio de 6,5 millones de dólares por vencer en la final al Atlético Mineiro, según datos de la Conmebol, con sede en la ciudad paraguaya de Luque.

El Granate, dirigido por Mauricio Pellegrino, que se impuso en la tanda penaltis 5-4, llegó a esa instancia con ingresos acumulados por 3.345.000 dólares, de los que 900.000 corresponden a su participación en primera fase y 345.000 dólares al “mérito deportivo” al liderar al grupo G, que integraron el brasileño Vasco de Gama, el peruano Melgar y el venezolano Academia Puerto Cabello.

El conjunto argentino, además, sumó 600.000 dólares en octavos de final; otros 700.000 en cuartos y 800.000 más en las semifinales.

La victoria en la final le aseguró el premio de 6,5 millones de dólares, que es medio millón más que la cifra otorgada en 2024 al campeón de entonces, el argentino Racing Club.

Walter Bou (c) y compañeros de Lanús celebran con el trofeo al ganar la Copa Sudamericana este sábado. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

Es el segundo título de Lanús en la Copa Sudamericana, tras el logrado en 2013. En octubre pasado, la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) destacó que las cifras de los premios acumulados reflejan el compromiso de la organización “con el fortalecimiento del fútbol sudamericano, a través de una gestión profesional, transparente y que reinvierte en su desarrollo”.

El subcampeón de la Sudamericana 2025, Atlético Mineiro, conducido por Jorge Sampaoli, se ha embolsado un total de 5.730.000 de dólares, de los que 3.730.000 dólares corresponden a la cifra acumulada durante la campaña y dos millones de dólares al premio por el segundo lugar conseguido en la final.

En total, la Copa Sudamericana 2025 pagó a todos los participantes del campeonato una suma de 80.132.000 dólares, según un informe de la Conmebol de octubre pasado.