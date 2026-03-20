El FBC Melgar afronta esta tarde un duelo decisivo cuando visite a las 15:30 horas al ADT de Tarma en el estadio Unión Tarma, por la octava fecha del Torneo Apertura. El cuadro arequipeño necesita con urgencia un triunfo para calmar los ánimos y cortar la racha negativa de cinco derrotas que ha encendido las alarmas en tienda rojinegra.

El equipo dirigido por Juan Reynoso llega situado en el séptimo lugar de la tabla con 10 puntos, una posición que lo mantiene relegado de los primeros puestos.

Por su parte, ADT de Tarma ocupa el undécimo puesto con ocho unidades y buscará hacerse fuerte en casa para sumar un triunfo que le permita escalar posiciones.

Melgar llega a este compromiso después de empatar sin goles ante Atlético Grau en el estadio Monumental de la UNSA. Antes de ello, el Dominó acumuló tres derrotas consecutivas: 1-3 frente a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, 1-2 ante Los Chankas en el coloso agustino y 1-3 frente al FC Cajamarca en el estadio Héroes de San Ramón.

ADT, en cambio, llega motivado tras vencer por la mínima a Sport Huancayo en la ciudad Incontrastable. No obstante, el cuadro tarmeño cayó recientemente 2-3 ante el Juan Pablo II College jugando como local.

ONCE

El posible once inicial de Melgar estaría conformado por Carlos Cáceda; Alejandro Ramos, Juan Escobar, Jesús Alcántar y Nelson Cabanillas; Javier Salas, Lautaro Guzmán y Nicolás Quagliata; Jhamir D’Arrigo, Pablo Erustes y Bernardo Cuesta. El equipo necesita reencontrarse con su mejor versión si quiere retomar el rumbo.