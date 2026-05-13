Quedan tres partidos para el cierre del Torneo Apertura y en FBC Melgar existe el objetivo claro de sumar los nueve puntos en disputa, especialmente porque dos de esos encuentros serán en condición de local.

Víctor Balta, asistente técnico del equipo rojinegro, señaló que la consigna es terminar lo más alto posible en la tabla del Apertura y encarar el Torneo Clausura sin margen para más errores.

“La tabla general está apretada; nosotros tenemos finales por afrontar. Cada partido es una historia distinta, pero se trata de aprender de lo que nos tocó vivir. Cometemos errores y debemos seguir trabajando para sacar la mayor cantidad de puntos en este torneo y apuntar al Clausura”, afirmó.

El próximo rival de los arequipeños será Sport Huancayo, partido programado para este sábado 16 de mayo a las 13:00 horas en el estadio Monumental de la UNSA. Melgar marcha en el quinto lugar con 21 puntos, mientras que el “rojo matador” se encuentra en la casilla 14 con 15 unidades.

En la penúltima fecha, los rojinegros visitarán a Juan Pablo II y cerrarán su participación en la jornada 17 recibiendo a Alianza Atlético de Sullana.

BAJAS

En el plano deportivo, el técnico Miguel Rondelli aún no confirma el retorno del defensa Jesús Alcántar ni de Franco Zanelatto, quien ya entrena con normalidad junto a sus compañeros. Ambos podrían ser tomados en cuenta dependiendo de su evolución durante la semana.

Jeriel De Santis desapareció del radar de Miguel Rondelli, el delantero que no ha sido incluido en las últimas convocatorias.