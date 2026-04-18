El FBC Melgar y Universitario de Deportes se miden este domingo 19 de abril en el Estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), en el marco de la jornada 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El partido arranca a las 17:15 horas.

El conjunto arequipeño dirigido por Miguel Rondelli llega a este compromiso con una marcha irregular en sus últimas presentaciones. No obstante, el último encuentro con Sport Boys, en el que Melgar ganó 3-1, le da esperanza al plantel para ser nuevamente protagonista.

Actualmente, el cuadro arequipeño ocupa la sexta posición con 14 unidades tras 10 partidos disputados. Los rojinegros necesitan sumar de a tres para meterse en el grupo que escolta a los líderes del campeonato.

Para este partido, Melgar no contará con Horacio Orzán, Cristian Bordacahar y Franco Zanelatto; no obstante, se espera la pronta recuperación.

Asimismo, Miguel Rondelli afirmó en su última conferencia de prensa que Melgar tiene que ser protagonista, hacer un partido inteligente y asegurar el dominio de la pelota. "Si vamos a jugar juego directo con juego directo, el partido se va a partir y eso no nos va a favorecer; intentaremos hacer un partido inteligente desde la posesión de la pelota y de intentar proponer nuestras condiciones y de no entregarle la pelota al rival. Tenemos que ser protagonistas, saber dónde presionar y cómo presionar”, sostuvo.

Por su parte, Universitario, dirigido por Javier Rabanal, se ubica cuarto en la tabla con 18 puntos. El conjunto crema, que afronta una serie de cuestionamientos por su derrota en Copa Libertadores, necesita ganar en Arequipa para no perderse el rastro de los líderes de la competición. Además, Universitario tendrá las ausencias de Lizandro Alzugaray, Martín Pérez Guedes y Matías Di Benedetto.

Bruno Pérez será el árbitro del partido entre el Dominó y la “U”.

Cabe mencionar que en su último encuentro directo, la U venció por 2-1 en el Clausura del año pasado.