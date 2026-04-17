A dos días del decisivo encuentro ante Universitario de Deportes, el plantel del FBC Melgar mostró confianza y optimismo tras la reciente victoria frente a Sport Boys. Tanto Jhonny Vidales como el técnico Miguel Rondelli destacaron la evolución del equipo y apuntan a consolidar la idea de juego.

El partido del equipo rojinegro contra la U será este domingo 19 de abril, válido por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1. El compromiso será a las 5:15 p.m. en el estadio Monumental de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA).

Al respecto, Rondelli remarcó que, más allá de los resultados, el equipo busca posicionarse y pelear el título, luego de un inicio complicado.

RIVAL DISTINTO

El técnico analizó lo que será el choque ante Universitario, marcando diferencias respecto al duelo anterior (Sport Boys), por lo que anunció que deberán asegurar el dominio de la pelota, hacerlos “sufrir” y tener un partido inteligente.

“Por más que estructuralmente la U y Boys jueguen con línea de 3, no todos son iguales. Los carrileros de la U son marcados y también cumplen roles defensivos. Yo creo que el partido con la U va a ser distinto; ellos tienen punta, van a jugar de visitante”, sostuvo Rondelli en conferencia de prensa, realizada este viernes 17 de abril.

El técnico afirmó que tratarán de ser protagonistas de principio a fin sin dar pie al equipo rival. “Se busca que los jugadores encuentren sus soluciones; son ellos los que juegan, entrenan. Son ellos los que deben encontrar la solución. Así será mucho más fácil para el juego”, expresó.

Sobre el estado físico del plantel, Rondelli indicó que no hay bajas del último partido; sin embargo, se espera aún la recuperación de Horacio Orzán, Cristian Bordacahar y Franco Zanelatto, de manera segura.

Por su parte, Jhonny Vidales valoró el rendimiento mostrado en la última jornada y aseguró que el grupo llega fortalecido. Además, dejó en claro su compromiso con el equipo. “Me siento bien, voy a aportar y siempre estaré a disposición”, apuntó.

Cabe mencionar que Bruno Pérez será el árbitro del partido entre el Dominó y la U.