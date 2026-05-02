FBC Melgar recibe este domingo 3 de mayo (18:00 horas) a UTC en el estadio de la Unsa, en el marco de la fecha 13 del Torneo Apertura, con la consigna de volver a la senda del triunfo tras la última derrota sufrida en calidad de visitante. El equipo rojinegro llega a este partido con 3 bajas.

Miguel Rondelli, estratega del cuadro rojinegro, brindó esta mañana una conferencia de prensa previa al partido contra el conjunto cajamarquino. Desde el Centro de Alto Rendimiento de Mollebaya, el entrenador hizo un mea culpa sobre el último partido contra Deportivo Garcilaso que se perdió en Cusco.

“Hay que entender que transcurrir un proceso es así, esto no es lineal. Hay que tener paciencia (…) ni vamos a ser los mejores del mundo cuando ganemos tres o cuatro partidos seguidos, ni vamos a ser los peores del mundo cuando nos toque un bache como todos los equipos tienen”, expresó.

Respecto a los lesionados para este encuentro, Rondelli confirmó que Cristian Bordacahar y Horacio Orzan no serán parte del partido, debido a que vienen realizando trabajo de campo diferenciado, “está planificado que la semana que viene cuando volvamos a los entrenamientos se integren a ser parte del entregamiento con el grupo, hay que ir dosificando las cargas”, precisó.

Sobre Franco Zanelatto, el estratega afirmó que esta semana se sumó al grupo, respondiendo bien a la exigencia, “entendemos que ya para la otra semana estará al cien por ciento con el grupo”, agregó.

En cuanto al rival de turno, refirió que se trata de un equipo ofensivo, con juego directo e intenso que llega con la mayor cantidad de pases hasta el área contraria, por lo que Melgar priorizará evitar perder el balón en la transición y asumir una correcta línea defensiva.

La última derrota del “Dominó” ante UTC como local data del 17 de agosto del 2021, donde cayó por la mínima diferencia, tras ello Melgar suma 3 triunfos y un empate ante el cuadro cajamarquino.