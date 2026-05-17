Ganó, gustó y goleó. En uno de sus mejores partidos de la temporada, Carlos A. Mannucci derrotó 4-1 a la Academia Deportiva Cantolao, en el Estadio Hugo Sotil de Villa de El Salvador (Lima), por la fecha siete de la Fase Regional del Grupo 1 del campeonato de la Liga 2 Caliente.

DOMINIO TOTAL

Desde el pitazo inicial, el tricolor se adueñó del balón y tuvo al volante Jorge Ríos como su mejor elemento. Ríos se asoció con el “Leche” Luis Álvarez y Gilmar Rodríguez.

Sobre los 8’, Joaquín Aguirre apareció por el sector izquierdo, sacó un zapatazo y el portero del “Delfín”, Carlos Gómez, se encargó de desviar el balón y ahogarle el grito de gol. Luego, remate de Alfred Solar y otra vez Gómez con una mano salvadora para mantener el cero en su pórtico.

Cuando se jugaban los 19’, el colombiano José Carlos Muñoz sacó un pase largo para Rodríguez, pero el golero Gómez salió de su área y con golpe de cabeza despejó el peligro. El ariete tricolor Solar tomó el rebote y el defensa Jonathan Ramos salvó en la raya, cuando el esférico tenía destino de gol. El “Charapita” Rely Fernández tuvo una opción clara de gol, pero Gómez estuvo atento bajo los tres maderos.

IMPARABLE

En la parte complementaria, a los 57’, los carlistas salieron jugando desde su área con Koichi Aparicio, que la tocó en corto para Javier Salazar por la zona derecha. El defensa pasó el balón a Solar, quien la cedió al extranjero Muñoz y este en corto se la dio al “Leche” Álvarez, que habilitó al “Charapita” Fernández, quien giró y de un derechazo envió el balón al fondo del arco del “Delfín”, para anotar el 1-0.

Cuando el reloj marcaba los 67’, Aparicio aprovechó una serie de rebotes en el área del “Delfín” y se encargó de marcar el segundo tanto para el cuadro trujillano. Dos minutos más tarde, Álvaro Laura, de un derechazo, superó la resistencia del portero carlista Gerson Valladares. Era el descuento, el 2-1.

A los 80’, el delantero Bruno Portugal, desde mitad de cancha, se percató que Gómez estaba salido de su pórtico. El exMelgar sacó un zapatazo para marcar un golazo y el tercero de los tricolores. Los trujillanos querían más goles y Javier Núñez probó de larga distancia, pero Gómez se encargó de salvar una vez más su valla.

Cuando el partido expiraba, a los 92’, Núñez le puso un pase a Portugal, quien definió de derecha por encima del cuidavallas del “Delfín” para marcar el cuarto tanto y sellar la goleada.

Gran triunfo del tricolor que alcanzó los 11 puntos y se metió a la pelea por ganar su serie. En la próxima fecha, el club trujillano recibirá a Pirata Fútbol Club. El cotejo está programado para el domingo 24, a las 3:30 de la tarde, en el Estadio Mansiche de Trujillo.

ASÍ MARCHAN

Deportivo Llacuabamba es líder con 16 puntos. Luego, le siguen Pirata FC (13), Unión Comercio (11), Mannucci (11), Asociación Deportiva Agropecuaria de Jaén (9), San Martín (8), César Vallejo (6) y Academia Cantolao (4).

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