Las escuadras de Carlos A. Mannucci y de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) volverán a verse las caras, pero en esta ocasión será a partido único en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

El encuentro se disputará el domingo 12 octubre en el Estadio Mansiche de Trujillo. La ganadora de esta llave chocará ante Alianza Lima, en duelos de ida y vuelta, buscando llegar a la gran final.

Este años, tricolores y cusqueñas se enfrentaron en dos ocasiones. En el Apertura, el cuadro cusqueño ganó por 3-1; sin embargo, en el Clausura, las tricolores se cobraron la revancha y se impusieron por 3-0.

Expectativa

La directiva de Mannucci anunció el precio de las entradas: S/ 15 (general). Además, niños ingresan gratis. Los boletos ya están a la venta vía Joinnus.