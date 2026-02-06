Juventud y experiencia es la apuesta de la directiva de Carlos A. Mannucci para su plantel de esta temporada para afrontar el campeonato de la Liga 2.

Al mando del entrenador uruguayo Mario Viera, el cuadro tricolor apuesta a pelear por retornar a la máxima división del fútbol peruano del próximo año.

COMO EN CASA

Los futbolistas que defenderán este año la tricolor son los arqueros César Ganoza, Josué Vargas y Gerson Valladares. A ellos se sumarán los defensas Víctor Salazar, Patrick Abad, Koichi Aparicio, Eduardo Caballero, Alejandro Montalva, Giancarlos Ramos, Joaquín Aguirre y Snaider Guerra. También los mediocampistas Jorge Ríos, Fabiano Barriga, Ignacio Ojeda (uruguayo), Luis Álvarez, David Chicoma, Mauro Alayo, José Carlos Muñoz (colombiano) y Juan Olano. Asimismo, los delanteros Arnold Cotito, Gonzalo Silva, Piero Vivanco, Bruno Portugal, Carlos Becerra, Gilmar Rodríguez, Miguel Murillo (colombiano), Javier Núñez y Rely Fernández.

REFERENTES

Núñez jugará su sexta temporada con la camiseta tricolor. Por su parte, el “Charapita” Fernández, que debutó en la Liga 2 con el cuadro trujillano en 2016 y permaneció hasta 2022, retorna luego de tres temporadas a Trujillo. Hay que resaltar que, a diferencia de otros años, la directiva de Mannucci apuesta por 11 futbolistas formados en su cantera, todos de la categoría sub 23, y que serán parte de la columna vertebral para afrontar el torneo de ascenso.