Ricardo Gareca se prepara para una nueva etapa fuera de las canchas con el lanzamiento de La Sustancia de Gareca, un programa digital en el que abordará temas vinculados al fútbol y otros aspectos de la vida, en una faceta distinta a la que mostró como entrenador.

Como parte de la promoción, Gareca reapareció realizando una cábala que ya había llamado la atención en el pasado: tocar un vestido de novia, gesto que recuerda su etapa al frente de la selección durante las Eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018.

“Dentro de poco sumo una nueva aventura en mi carrera. Y como todo comienzo se necesita un poco de suerte. Muy pronto ‘La Sustancia de Gareca’, el programa de streaming donde hablaremos de fútbol y más”, señala Ricardo Gareca en el video promocional del espacio.

El programa será parte de La Sustancia, un nuevo canal peruano de streaming que saldrá al aire en marzo.