Inspirada en la camiseta que se utilizó en el campeonato Descentralizado de 1993, la directiva de Carlos A. Mannucci presentó la “piel” que utilizará este año el plantel que tendrá la misión de ganar la Liga 2 Caliente y así volver a lo grande a la máxima división del fútbol peruano.

A través de sus plataformas digitales oficiales, los tricolores develaron el uniforme oficial que será de color azul, con mangas blancas y rojas. Para esta ocasión, los futbolistas Javier Núnez y Rely Fernández se encargaron de modelar. “Identidad e historia trujillana. Con ustedes, el corazón de nuestra gente representada en la camiseta 2026”, así anunciaron la nueva camiseta del club trujillano.

CALENDARIO

Los carlistas quedaron instalados en el grupo de la zona norte. El debut será ante Deportivo Llacuabamba en el Estadio Municipal de Huamachuco. En la jornada 2, recibirá a la Universidad San Martín. Luego, visitará a la Asociación Deportiva Agropecuaria (ADA) de Jaén. En la fecha 4, recibirá a Fútbol Club San Marcos. En la quinta fecha, será el “clásico trujillano” ante la Universidad César Vallejo, en el Estadio César Acuña.

Por la fecha 6, se medirá ante Unión Comercio en el Mansiche. En la penúltima jornada se trasladará a Lima para chocar ante Academia Cantolao y cerrará la primera rueda de local ante Pirata Fútbol Club.