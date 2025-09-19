La Federación Peruana de Fútbol (FPF) oficializó la designación de Manuel Barreto como nuevo director técnico interino de la Selección Peruana, tras la salida de Óscar Ibáñez.

El anuncio se realizó a través de un comunicado difundido en redes sociales, donde se precisó que su función será temporal, ya que Barreto también se desempeña como Jefe de la Unidad Técnica de Menores en la Videna.

Según la FPF, Barreto estará a cargo de dirigir los partidos amistosos programados para lo que resta del año. Además, destacaron su experiencia como exfutbolista y su trayectoria en procesos de formación y desarrollo de talentos , lo que consideran un aporte importante para la continuidad y proyección de la blanquirroja.

La federación subrayó que su gestión será clave en la etapa de transición hacia un nuevo entrenador principal, encargado de liderar a la Selección en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030.

En ese sentido, remarcaron su respaldo a Barreto para fortalecer las bases de un modelo competitivo y sostenible para el fútbol peruano.

En cuanto a los próximos compromisos, Perú disputará dos amistosos internacionales en noviembre. El primero será ante Rusia el 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo, y el segundo frente a Chile el 18 del mismo mes en el Estadio Fisht de Sochi, recordado por la histórica victoria peruana sobre Australia en el Mundial 2018.

📋 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼 pic.twitter.com/av10Quf3vV — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) September 19, 2025