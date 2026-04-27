Más de 400 participantes se dieron cita en la Plaza Mayor de Trujillo para formar parte de la Carrera SBT 2026 “Héroes que Corren”, organizada por la Sociedad de Beneficencia de Trujillo (SBT).

La ciudad vivió una jornada llena de energía, integración y compromiso social, donde corredores de todas las edades participaron en las modalidades 5K recreativa y 10K competitiva, demostrando que el deporte también puede ser una herramienta de transformación.

Uno de los momentos más destacados fue la participación de familias completas, personas disfrazadas y ciudadanos que corrieron junto a sus mascotas, generando un ambiente festivo, inclusivo y lleno de color.

En la categoría 5K varones, el primer lugar fue para Otto Pazos, seguido de Melber Paredes y Santos Flores. En 5K damas, destacó Nayelly Obeso en el primer puesto, seguida de Vielka Zamora y Miriam Agustín.

En la modalidad 10K varones, el primer lugar lo obtuvo Carlos Acosta, seguido de Hernesto Colchado y Jesús Ruiz. En 10K damas, el primer puesto fue para Romina Chavarry, seguida de Cinthya Caro y Claudia Otiniano.

La Beneficencia de Trujillo destacó el respaldo de la ciudadanía y reafirmó su compromiso de consolidar la Carrera SBT 2026 “Héroes que Corren” como parte del calendario de competencias deportivas de la ciudad, proyectándola como un evento anual que combine deporte y solidaridad.

“Este es solo el inicio de una gran tradición. La respuesta de la población nos motiva a seguir impulsando esta carrera como un espacio de integración y ayuda social”, señaló el presidente del Directorio SBT, Mg. Horacio Alva Villarreal.

Los fondos recaudados contribuirán al sostenimiento de los servicios sociales de la SBT, en beneficio de niños, niñas, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad.

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