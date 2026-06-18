La selección de México enfrentará a Corea del Sur este jueves 18 de junio por la segunda fecha del Grupo A del Mundial 2026, en un partido que podría definir al líder de la zona.

Ambos equipos llegan con tres puntos tras ganar en sus respectivos estrenos. El Tri derrotó 2-0 a Sudáfrica, mientras que los asiáticos superaron por 2-1 a República Checa.

Por ello, una victoria dejaría al ganador muy cerca de asegurar su clasificación a los octavos de final.

¿A qué hora juega México vs. Corea del Sur?

País Hora Perú 8:00 p.m. Colombia 8:00 p.m. Ecuador 8:00 p.m. Bolivia 9:00 p.m. Venezuela 9:00 p.m. Chile 9:00 p.m. Argentina 10:00 p.m. Uruguay 10:00 p.m. México 7:00 p.m. Corea del Sur 10:00 a.m. (viernes)

¿Dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO?

De acuerdo con la programación difundida para Perú, el partido será transmitido por DSports y DGO.

Los aficionados también podrán seguir las incidencias mediante las plataformas digitales autorizadas para la cobertura del Mundial 2026.

México quiere aprovechar la localía y dar otro paso hacia octavos

La selección mexicana afronta la Copa del Mundo con la responsabilidad de jugar como anfitriona y con la misión de volver a instalarse entre las mejores selecciones del torneo.

El triunfo sobre Sudáfrica permitió al conjunto azteca comenzar con confianza una competición en la que aspira a superar la tradicional barrera de los octavos de final.

Con una mezcla de experiencia y juventud, el Tri apuesta por un fútbol dinámico y por el respaldo de su afición para pelear por el liderato del Grupo A.

Corea del Sur busca confirmar su crecimiento internacional

La selección surcoreana llega con la intención de consolidar su condición de una de las principales potencias asiáticas.

Los Tigres de Asia iniciaron el Mundial con una victoria frente a República Checa y ahora intentarán dar un golpe de autoridad ante uno de los anfitriones.

El conjunto asiático destaca por su velocidad, intensidad y disciplina táctica, características que lo han convertido en un rival incómodo para cualquier selección.

Un duelo con sabor a clasificación

México y Corea del Sur lideran el Grupo A con tres puntos, mientras que República Checa y Sudáfrica aún no han sumado.

Por ello, el ganador del encuentro quedará a un paso de asegurar su presencia en los octavos de final del Mundial 2026.

La igualdad, en cambio, dejaría abierta la definición para la última jornada.

Datos clave

Partido: México vs. Corea del Sur.

Competencia: Mundial 2026.

Fecha: Jueves 18 de junio.

Hora en Perú: 8:00 p.m.

Grupo: A.

Transmisión: DSports y DGO.

México venció a Sudáfrica en la primera fecha.

Corea del Sur derrotó a República Checa.

El ganador quedará cerca de los octavos de final.