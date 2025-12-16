El Club Deportivo Asociación Miguel Grau goleó 3-1 a Madrid Trujillo-Huanchaco, en el Estadio Municipal, y se coronó campeón de la Segunda División del fútbol huanchaquero, denominado “Copa Ravni”. El cuadro de Villa del Mar jugará el próximo año la Primera División.

VER MÁS: El Niño goleó y quedó a un paso del ascenso en La Esperanza

Los dirigidos por Carlos Vilca, que tuvieron a lo largo del campeonato como una de sus figuras a Álvaro Zaldivar Del Rosario, cerraron una segunda mitad de ensueño que les permitió levantar el trofeo. La tarde de ayer, necesitaban el triunfo y desde el pitazo inicial buscaron abrir el marcador. El goleador Jeancarlos Cruz anotó por partida doble. Luego, Sebastián Sánchez cerró el triunfo.

“De esta manera culminamos el campeonato de forma invicta, reflejando el trabajo, la unión y el compromiso de todo el plantel, comando técnico, dirigentes e hinchada”, informó Grau en su cuenta oficial de Facebook.

Miguel Grau sumó 13 puntos, en cinco fechas, y marcó 12 tantos. Solo recibieron 3 goles.

FESTEJA

Manolo Salinas sin mayores problemas, superaron por 5-0 a Juventud El Cruce FC. El ariete Stefano Chunga, a los 2 minutos con golpe de cabeza, abrió el marcador. Luego, el experimentado Jordy Juárez infló las redes a los 12′. En la segunda mitad, apareció Kevin Reyes, a los 50′ y 61′. Y otra vez, Chunga, sobre los 81′, selló la goleada.

ASÍ QUEDARON

Miguel Grau es líder con 13 puntos. Luego están: Manolo Salinas (10 puntos), F.C. Las Lomas (8), Juventud El Cruce FC (6), Juventud Huanchaquito (6) y Madrid Trujillo-Huanchaco, que terminó colero sin punto alguno.