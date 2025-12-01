La escuadra de CDA Miguel Grau ganó 2-1 a Manolo Salinas en el Estadio Municipal de Huanchaco y quedó como líder solitario del hexagonal final de la Segunda División del fútbol huanchaquero, denominado “Copa Ravni”, a falta de dos jornadas.

FESTEJA

Miguel Grau y Manolo Salinas animaron un duelo intenso y disputado en los 90 minutos de juego. Ambos llegaban como punteros, con 4 unidades. Sin embargo, Grau abrió la cuenta sobre los 19′ por intermedio de Giancarlos Cruz, con golpe de cabeza. Luego, a los 40′, el experimentado Josué Mantilla aumentó la cuenta tras ejecutar un lanzamiento de los doce pasos.

En la parte complementaria, a los 90′, Sebastián Morillas, de tiro libre, marcó un golazo para descontar para el cuadro de Salinas. Si bien el tanto le puso emoción a los minutos finales, Grau cuidó los tres puntos.

EN LA PELEA

El representativo de Juventud El Cruce recuperó el paso y se tumbó por 2-0 a F.C. Las Lomas. El mediocampista Jhoel Rodríguez, de un derechazo, se encargó de abrir el marcador a los 27′. Un minuto más tarde, el goleador Stalind Pompa, de un izquierdazo, no perdonó y marcó el segundo tanto.

Mientras tanto, Juventud Huanchaquito goleó 5-2 a Madrid Trujillo Huanchaco para seguir en la lucha por llegar a la máxima división del fútbol huanchaquero.

ASÍ MARCHAN

Miguel Grau es puntero con 7 unidades. Luego, le siguen Juventud El Cruce y Juventud Huanchaquito con 6 puntos y Manolo Salinas con 4. Después están F.C. Las Lomas con 2 y Madrid Trujillo Huanchaco es colero sin punto alguno.

Como se conoce, al término del hexagonal, los dos primeros de la tabla de posiciones lograrán el ascenso a la Primera División de 2026.