La última jornada de los octavos de final del Mundial 2026 comenzará hoy, martes 7 de julio, con el duelo entre Argentina y Egipto, programado para las 11:00 horas (Perú) en el estadio Atlanta. El encuentro será de eliminación directa y definirá cuál de las dos selecciones avanza a la siguiente instancia del certamen.

Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien tiene una inmejorable oportunidad para aumentar su cuenta goleadora y acercarse a la disputa por la Bota de Oro del torneo. El capitán argentino buscará liderar a la Albiceleste hacia los cuartos de final y continuar con su destacada actuación en la Copa del Mundo.

La jornada se completará a las 15:00 horas con el compromiso entre Suiza y Colombia en el estadio BC Place de Vancouver. El conjunto dirigido por el profesor Néstor Lorenzo afrontará un exigente desafío con la ilusión de mantenerse en competencia y seguir alimentando el sueño de conquistar el título mundial.

DIECISEISAVOS DE FINAL

Argentina vs. Egipto

Estadio Atlanta, Estados Unidos

Horario: 11:00 horas (PER/COL/ECU)

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Suiza vs. Colombia

Estadio BC Place Vancouver

Horario: 15:00 horas (PER/COL/ECU)

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