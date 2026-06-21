El delantero de la selección española, Lamine Yamal, escribió una nueva página en la historia del fútbol al anotar su primer gol en una Copa del Mundo durante la goleada 4-0 sobre Arabia Saudita. Con apenas 18 años, el extremo se encuentra en el top ten que ostenta Pelé desde el Mundial de Suecia 1958, cuando el brasileño marcó con con 17 años en un partido mundialista.

Tras el encuentro, Yamal expresó su emoción por alcanzar este hito en el escenario más importante del fútbol. “Marcar mi primer gol en un Mundial ha sido especial. Siempre he soñado con estar en un Mundial y poder marcar en un primer partido como titular es un sueño. El otro Mundial lo vi en clase y poder marcar aquí con mi madre y mi familia es un sueño”, declaró el futbolista español.

El joven atacante abrió el camino de la victoria ante los saudíes y destacó el potencial de la selección española para pelear por el título. Señaló que el equipo mantiene intacta su condición de favorito debido a la calidad de los jugadores que integran el plantel y la confianza que han recuperado tras el contundente triunfo.

ENTRENADOR

Por su parte, el seleccionador Luis de la Fuente justificó la sustitución de Yamal durante el compromiso y explicó que la decisión respondió a una planificación deportiva. “Es bueno dejarlo con más ganas”, comentó el entrenador, quien además aseguró que el jugador se encuentra plenamente recuperado y preparado para disputar partidos completos. “Ya está en perfectas condiciones para acometer partidos completos”, añadió.

Con la victoria sobre Arabia Saudita ya en el pasado, España centra ahora su atención en el decisivo duelo frente a Uruguay, programado para el próximo viernes 26 de junio en Guadalajara. El encuentro definirá al líder del Grupo H y podría consolidar el gran momento que atraviesa el conjunto español en el Mundial 2026.

TOP TEN

MUNDIAL JUGADOR AÑOS-DÍAS RIVAL

1958 Pelé (BRA) 17-239 Gales

1930 Manuel Rosas (MEX) 18-93 Argentina

2022 Gavi (ESP) 18-110 Costa Rica

2026 Ibrahim Mbaye (SEN) 18-143 Francia

1998 Michael Owen (ING) 18-190 Rumania

1930 Nicolae Kovacs (RUM) 18-197 Perú

2002 Dmitri Sychev (RUS) 18-231 Bélgica

2026 Lamine Yamal (ESP) 18-343 Arabia Saudita

2006 Lionel Messi (ARG) 18-357 Serbia

1930 Aleksandar Tirnanic (SRB) 18-364 Brasil